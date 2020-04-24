Камеры видеонаблюдения на дорогах объединят в единую сеть
МВД России укорило внедрение единой базы данных, поступающих с камер видеонаблюдения во всех регионах страны.
Скоро потоковое видео с 16 тысяч дорожных камер страны (и их число постоянно растет), вместо того, чтобы оседать в регионах, будет поступать в Федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Персонализированный доступ по цифровой подписи в архив Центра получат полиция и спецслужбы.
Как пишет kp.ru, система будет использоваться не только для контроля за правилами дорожного движения, но и для раскрытия преступлений, и слежки за подозреваемыми.
Уже сегодня любого гражданина (или иностранца) можно найти в Москве за считанные секунды по фотографии или номеру машины. А теперь это можно будет сделать по всей стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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