Камеры видеонаблюдения на дорогах объединят в единую сеть

24 Апр 2020 2020-04-24T17:50:40+03:00

Данные со всех камер видеонаблюдения будут поступать в единый центр Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Информацию по автомобилю можно будет получить по щелчку клавиши

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МВД России укорило внедрение единой базы данных, поступающих с камер видеонаблюдения во всех регионах страны.

Скоро потоковое видео с 16 тысяч дорожных камер страны (и их число постоянно растет), вместо того, чтобы оседать в регионах, будет поступать в Федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).

Персонализированный доступ по цифровой подписи в архив Центра получат полиция и спецслужбы.

Как пишет kp.ru, система будет использоваться не только для контроля за правилами дорожного движения, но и для раскрытия преступлений, и слежки за подозреваемыми.

Уже сегодня любого гражданина (или иностранца) можно найти в Москве за считанные секунды по фотографии или номеру машины. А теперь это можно будет сделать по всей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU