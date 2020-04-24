2020-04-24T18:06:48+03:00
Экономика

В нормальном состоянии находится только 20% дорог всего Крыма

Весь прошлый год «Крымавтодор» латал дыры, чтобы уйти от аварийности
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Ямочный ремонт не дает дорогам Крыма нормативное состояниеЯмочный ремонт не дает дорогам Крыма нормативное состояниеФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В Крыму только 20% дорог соответствуют нормативному состоянию - требованиям ГОСТа и СНИПов. Остальные нуждаются в ремонте и капремонте.

- Скажу больше: все межремонтные сроки (12 лет) и сроки капитального ремонта (24 года) пропущены. Дорога должна ремонтироваться, а где-то с 1990-х годов сроки значительно сдвинулись, что и привело к такой плачевной ситуации, - рассказал «Крымской газете» директор ГУП «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко.

- Более шести тысяч километров. Некоторые дороги ремонтируются, отдаются нам на содержание, новые дороги строятся, вводятся в эксплуатацию. Некоторые, как трасса «Таврида», «съедают» частично старую дорогу.

В прошлом году предприятие занималось ямочным ремонтом и выравниванием дорог, чтобы уйти от аварийности. В этом - планируется замена покрытия на больших участках по несколько сотен метров.

Такой ремонт запланировано провести на более 400 дорогах, или свыше 100 км. В их числе съезды с Объездной на Киевское шоссе в сторону «Ашана», обратно с «Ашана» в Симферополе, ремонт дорог Алушты, Бахчисарайского, Сакского, Кировского и Ленинского районов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Священный месяц Рамазан начался для крымских мусульман без массовых ифтаров
Крымчан не подпустят к открытым магазинам и парикмахерским
В Симферополе обокрали преподавателя по криминалистике
В нормальном состоянии находится только 20% дорог всего Крыма
Камеры видеонаблюдения на дорогах объединят в единую сеть
Некоторые крупные торговые сети России не пускают посетителей без масок
Под Феодосией водитель иномарки сорвался на машине в обрыв
Эксперт: Новые требования Роспотребнадзора загонят бьюти-индустрию в тень
На въезде в Севастополь задержали женщину с наркотиками
Врачи «скорой помощи» приезжают к жителям Керчи без масок
40 моряков, которые вернутся в Крым из дальних рейсов, проведут 14 дней в обсерваторах
Без иллюзий: До лета отели и рестораны Крыма работать не будут
Глобу назначили седьмым замом главы администрации Симферополя
Денег на зарплату нет у трети предприятий Крыма
Частные гостиницы помогают туристам обойти запрет и отдохнуть в Крыму на майские
Для пенсионеров Крыма в местном бюджете нашли 150 миллионов
Крымчане просят открыть строительные магазины и точки разливного пива
Каждый четвертый гость Крыма врет о месте своего проживания
То жарко, то холодно: Чиновники, наконец, определили дату окончания отопительного сезона в Симферополе
Житель крымского села поджег дом своей сестры и покончил с собой
Штраф и тюрьма: Житель Симферополя гулял с липовым разрешением
Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков находится больше тысячи человек
Отель в поселке Черноморское принимал туристов во время карантина
Крымские интернаты будут работать в закрытом режиме из-за коронавируса
В Крыму подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом
Домработница украла у крымской семьи почти полмиллиона рублей
Молодые фальшивомонетчики из Крыма пойдут под суд
Работников, направленных в командировку в Крым из других регионов, отправят на самоизоляцию