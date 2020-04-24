В нормальном состоянии находится только 20% дорог всего Крыма

24 Апр 2020 2020-04-24T18:06:48+03:00

Весь прошлый год «Крымавтодор» латал дыры, чтобы уйти от аварийности

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В Крыму только 20% дорог соответствуют нормативному состоянию - требованиям ГОСТа и СНИПов. Остальные нуждаются в ремонте и капремонте.

- Скажу больше: все межремонтные сроки (12 лет) и сроки капитального ремонта (24 года) пропущены. Дорога должна ремонтироваться, а где-то с 1990-х годов сроки значительно сдвинулись, что и привело к такой плачевной ситуации, - рассказал «Крымской газете» директор ГУП «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко.

- Более шести тысяч километров. Некоторые дороги ремонтируются, отдаются нам на содержание, новые дороги строятся, вводятся в эксплуатацию. Некоторые, как трасса «Таврида», «съедают» частично старую дорогу.

В прошлом году предприятие занималось ямочным ремонтом и выравниванием дорог, чтобы уйти от аварийности. В этом - планируется замена покрытия на больших участках по несколько сотен метров.

Такой ремонт запланировано провести на более 400 дорогах, или свыше 100 км. В их числе съезды с Объездной на Киевское шоссе в сторону «Ашана», обратно с «Ашана» в Симферополе, ремонт дорог Алушты, Бахчисарайского, Сакского, Кировского и Ленинского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU