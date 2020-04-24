В Симферополе обокрали преподавателя по криминалистике

24 Апр 2020 2020-04-24T18:39:30+03:00

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В прошлый четверг молодой преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики крымского филиала Краснодарского университета внутренних дел ехал на любимую работу.

На остановке около «Дворца пионеров» в Симферополе мужчина сел в автобус №64. По иронии судьбы в этой же маршрутке ехал вор-карманник. Встреча двух противоборствующих сторон закончилась уголовным делом.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, 31-летний преподаватель университета МВД после поездки остался без своего мобильного телефона. Вор стащил гаджет из кармана куртки.

Зная закон, мужчина обратился в полицию и написал заявление о краже. Поисками Xiomi Redmi 4 за 13 тысяч рублей занялись практикующие сотрудники внутренних дел.

Пока их работа не принесла желаемого результата. Вора преподаватель в лицо не помнит. Видеокамеры около «Дворца пионеров», которые могли бы засечь преступника, оказались нерабочими, а ломбарды, где обычно продают краденное – закрыты на карантин.

Однако уголовное дело возбуждено.

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ИСТОЧНИК KP.RU