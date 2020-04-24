В Симферополе обокрали преподавателя по криминалистике
В прошлый четверг молодой преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики крымского филиала Краснодарского университета внутренних дел ехал на любимую работу.
На остановке около «Дворца пионеров» в Симферополе мужчина сел в автобус №64. По иронии судьбы в этой же маршрутке ехал вор-карманник. Встреча двух противоборствующих сторон закончилась уголовным делом.
Как стало известно КП-Крым из собственных источников, 31-летний преподаватель университета МВД после поездки остался без своего мобильного телефона. Вор стащил гаджет из кармана куртки.
Зная закон, мужчина обратился в полицию и написал заявление о краже. Поисками Xiomi Redmi 4 за 13 тысяч рублей занялись практикующие сотрудники внутренних дел.
Пока их работа не принесла желаемого результата. Вора преподаватель в лицо не помнит. Видеокамеры около «Дворца пионеров», которые могли бы засечь преступника, оказались нерабочими, а ломбарды, где обычно продают краденное – закрыты на карантин.
Однако уголовное дело возбуждено.
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ИСТОЧНИК KP.RU