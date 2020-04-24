2020-04-24T18:39:30+03:00
Происшествия

В Симферополе обокрали преподавателя по криминалистике

У мужчины из кармана стащили мобильный телефон [эксклюзив kp]
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Полиция ведет расследование кражи в маршрутке.Полиция ведет расследование кражи в маршрутке.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В прошлый четверг молодой преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики крымского филиала Краснодарского университета внутренних дел ехал на любимую работу.

На остановке около «Дворца пионеров» в Симферополе мужчина сел в автобус №64. По иронии судьбы в этой же маршрутке ехал вор-карманник. Встреча двух противоборствующих сторон закончилась уголовным делом.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, 31-летний преподаватель университета МВД после поездки остался без своего мобильного телефона. Вор стащил гаджет из кармана куртки.

Зная закон, мужчина обратился в полицию и написал заявление о краже. Поисками Xiomi Redmi 4 за 13 тысяч рублей занялись практикующие сотрудники внутренних дел.

Пока их работа не принесла желаемого результата. Вора преподаватель в лицо не помнит. Видеокамеры около «Дворца пионеров», которые могли бы засечь преступника, оказались нерабочими, а ломбарды, где обычно продают краденное – закрыты на карантин.

Однако уголовное дело возбуждено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Священный месяц Рамазан начался для крымских мусульман без массовых ифтаров
Крымчан не подпустят к открытым магазинам и парикмахерским
В Симферополе обокрали преподавателя по криминалистике
В нормальном состоянии находится только 20% дорог всего Крыма
Камеры видеонаблюдения на дорогах объединят в единую сеть
Некоторые крупные торговые сети России не пускают посетителей без масок
Под Феодосией водитель иномарки сорвался на машине в обрыв
Эксперт: Новые требования Роспотребнадзора загонят бьюти-индустрию в тень
На въезде в Севастополь задержали женщину с наркотиками
Врачи «скорой помощи» приезжают к жителям Керчи без масок
40 моряков, которые вернутся в Крым из дальних рейсов, проведут 14 дней в обсерваторах
Без иллюзий: До лета отели и рестораны Крыма работать не будут
Глобу назначили седьмым замом главы администрации Симферополя
Денег на зарплату нет у трети предприятий Крыма
Частные гостиницы помогают туристам обойти запрет и отдохнуть в Крыму на майские
Для пенсионеров Крыма в местном бюджете нашли 150 миллионов
Крымчане просят открыть строительные магазины и точки разливного пива
Каждый четвертый гость Крыма врет о месте своего проживания
То жарко, то холодно: Чиновники, наконец, определили дату окончания отопительного сезона в Симферополе
Житель крымского села поджег дом своей сестры и покончил с собой
Штраф и тюрьма: Житель Симферополя гулял с липовым разрешением
Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков находится больше тысячи человек
Отель в поселке Черноморское принимал туристов во время карантина
Крымские интернаты будут работать в закрытом режиме из-за коронавируса
В Крыму подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом
Домработница украла у крымской семьи почти полмиллиона рублей
Молодые фальшивомонетчики из Крыма пойдут под суд
Работников, направленных в командировку в Крым из других регионов, отправят на самоизоляцию