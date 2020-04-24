Крымчан не подпустят к открытым магазинам и парикмахерским
Власти Крыма могут продлить режим самоизоляции граждан после 30 апреля при сохранении нынешних темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В этом случае запуск в работу сферы услуг 1 мая становится бессмысленным - люди просто не дойдут в парикмахерскую или ремонтную мастерскую.
- Режим самоизоляции сохраняется до 1 мая, - подчеркнул премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Если санитарно-эпидемиологическая ситуация будет благополучной, то режим самоизоляции будет снят. Если такими темпами как сейчас у нас будет идти рост заболеваемости, то режим самоизоляции будет продлен. До какого числа, я не готов сказать.
Напомним, с 1 мая правительство Крыма намерено возобновить работу ряда предприятий и фирм сферы услуг. Обязательным условием является строгое выполнение требований санэпидрежима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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