Священный месяц Рамазан начался для крымских мусульман без массовых ифтаров

24 Апр 2020 2020-04-24T19:18:12+03:00

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В 2020 году священный месяц Рамазан (Рамадан) начался для мусульман Крыма необычно: с запретом на богослужения в мечетях и массовые ифтары - вечерние приемы пищи. Ограничения ввели из-за коронавируса

Рамазан начался в ночь с 23 на 24 апреля. Верующие мусульмане в течение священного месяца держат строгий пост: запрещено есть и пить в течение всего светового дня. Поесть можно до рассвета (сухур) и после захода солнца (ифтар). Традиционно в мечетях накрывали большие столы для местной общины, где мусульмане совместно ужинали, молились, общались.

Из-за коронавируса приказом крымского муфтията ифтары и богослужения в мечетях под запретом до 30 апреля.

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил всех мусульман с началом священного месяца.

- Это время милосердия, добрых дел и духовного очищения, - написал он на своей странице ВКонтакте. - Крымские мусульмане бережно относятся к наследию предков, вносят большой вклад в развитие нашего региона. Желаю всем мусульманам достойно провести Рамазан, желаю добра, радости и процветания!

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ИСТОЧНИК KP.RU