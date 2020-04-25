Погода в Крыму на 25 апреля: сухо и тепло до +18
25 апреля на Крымском полуострове вполне комфортный день, но штормовое предупреждение все-таки актуально.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.
В Керчи ясно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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