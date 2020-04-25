Антикризисное предложение от Win mobile: Плати за связь в два раза меньше

25 Апр 2020 2020-04-25T10:04:46+03:00

Скидка будет действовать до конца 2020 года.

Закажи sim-карту оператора с доставкой на дом и получи скидку 50% на абонентскую плату

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Мобильный оператор Win mobile запустил новую акцию для крымчан и гостей полуострова, которые решили стать абонентами компании.

C 24 апреля по 31 мая при заказе sim-карты Win mobile с доставкой на дом абоненты могут подключить тариф «Хит» со скидкой в 50% на ежемесячную абонентскую плату и «ПроСто» со скидкой в 50% на еженедельную абонентскую плату. Скидка будет действовать до конца 2020 года.

Теперь абоненты компании могут разговаривать с друзьями, пользоваться интернетом, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы, учиться, работать, и платить за это в два раза меньше!

- Чтобы получить такую скидку, необходимо сделать три простых шага: пройти по ссылке на сайте https://www.mobile-win.ru/services/sim_karta_na_dom, заполнить заявление на доставку sim-карты на дом, а затем ответить на звонок оператора и заказать тариф «Хит» или «ПроСто» со скидкой,- сообщили в пресс-службе компании Win mobile.

Напоминаем, что в начале апреля Win mobile запустил сервис «Доставка sim-карты на дом», чтобы жителям и гостям Крыма не пришлось нарушать режим самоизоляции.

Услуга бесплатная и действует на всей территории Крыма и Севастополя.

Ранее компания Win Mobile организовала флешмоб для крымчан и севастопольцев, которые намерены использовать на все 100% свободное время — победителей ждут ценные призы.

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