Коронавирус в Крыму: Более тысячи человек под наблюдением

25 Апр 2020 2020-04-25T10:42:56+03:00

В Крыму более 1000 человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В стационарах - более 85 человек с подозрением на covid-19

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В Крыму под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 1029 человек, у которых подозревают коронавирус. Все они контактировали с зараженными или же были в эпидемиологически неблагополучных странах.

- За последние сутки взяли под наблюдение 77 человек, сняли - 80. На дому наблюдаются 830 человек, в стационарах - 85, из них за ночь поступило 13, - рассказала на заседании оперативного штаба вице-премьер республики Елена Романовская.

Она добавила, что в обсерваторах сейчас находятся 114 человек, из них 97 человек - в Евпатории, еще 17 - в Ялте. За ночь поступили в обсерваторы 13 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировали еще 10 зараженных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU