2020-04-25T11:11:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму ищут санатории под новые обсерваторы, мест в имеющихся не хватает

В республике выявляют все больше случаев заражения, и все больше контактных лиц нужно поместить под наблюдение
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты противочумной станции Роспотребнадзора начнут обследовать новые санатории, чтобы разворачивать дополнительные мощности для обсервации.

Как отметила вице-премьер РК Елена Романовская, количество граждан, которым нужно находиться в обсерваторах, растет с каждым днем за счет лиц, которые контактировали с зараженными, а также прибыли из-за рубежа.

- В понедельник противочумная станция обследует санаторий «Прибой» Минздрава, - сообщила Романовская на заседании оперативного штаба. - Кроме того, вчера с министром обсуждали вопросы развертывания дополнительных обсевраторов, потому что такими темпами нам уже не хватает, как мы видим, мест с учетом 14-дневного карантина. Поэтому дополнительно будем осматривать мощности других санаториев детских, например, санаторий имени Крупской.

Вице-премьер подчеркнула, что номера в санаториях должны быть с удобствами, чтобы изолированные граждане не покидали их вообще.

Напомним, в Крыму за сутки подтвердили еще 10 случаев заражения коронавирусом, всего в Крыму зарегистрировано 67. Сейчас действуют два обсерватора – в Евпатории и в Ялте. Планируется развернуть дополнительные койки в Евпатории и ввести в строй аналогичное учреждение в Керчи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция завела дело на владельцев отеля, где погиб замминистра Леонид Ошарин
Стало известно, когда откроют границу меду Крымом и Украиной
Депутаты Крыма снизили ставку налога на имущество и транспорт
В Крыму семьи с детьми получат дополнительные социальные выплаты
Изоляции назло: Житель Симферополя утроил дискотеку на своем балконе
Каждый случай заражения коронавирусом медика на рабочем месте будут расследовать
Жителя Севастополя избили и ограбили люди в медицинских масках
«Вода Крыма» выделит дезинфицирующие средства крымским селам
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 25 апреля 2020 составило 29 человек
Пришел к девушке - получи штраф: На симферопольца составили протокол
В Крыму ищут санатории под новые обсерваторы, мест в имеющихся не хватает
Коронавирус в Крыму: Более тысячи человек под наблюдением
Антикризисное предложение от Win mobile: Плати за связь в два раза меньше
Погода в Крыму на 25 апреля: сухо и тепло до +18
Священный месяц Рамазан начался для крымских мусульман без массовых ифтаров
Крымчан не подпустят к открытым магазинам и парикмахерским
В Симферополе обокрали преподавателя по криминалистике
В нормальном состоянии находится только 20% дорог всего Крыма
Камеры видеонаблюдения на дорогах объединят в единую сеть
Некоторые крупные торговые сети России не пускают посетителей без масок
Под Феодосией водитель иномарки сорвался на машине в обрыв
Эксперт: Новые требования Роспотребнадзора загонят бьюти-индустрию в тень