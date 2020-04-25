В Крыму ищут санатории под новые обсерваторы, мест в имеющихся не хватает

25 Апр 2020 2020-04-25T11:11:13+03:00

В республике выявляют все больше случаев заражения, и все больше контактных лиц нужно поместить под наблюдение

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Специалисты противочумной станции Роспотребнадзора начнут обследовать новые санатории, чтобы разворачивать дополнительные мощности для обсервации.

Как отметила вице-премьер РК Елена Романовская, количество граждан, которым нужно находиться в обсерваторах, растет с каждым днем за счет лиц, которые контактировали с зараженными, а также прибыли из-за рубежа.

- В понедельник противочумная станция обследует санаторий «Прибой» Минздрава, - сообщила Романовская на заседании оперативного штаба. - Кроме того, вчера с министром обсуждали вопросы развертывания дополнительных обсевраторов, потому что такими темпами нам уже не хватает, как мы видим, мест с учетом 14-дневного карантина. Поэтому дополнительно будем осматривать мощности других санаториев детских, например, санаторий имени Крупской.

Вице-премьер подчеркнула, что номера в санаториях должны быть с удобствами, чтобы изолированные граждане не покидали их вообще.

Напомним, в Крыму за сутки подтвердили еще 10 случаев заражения коронавирусом, всего в Крыму зарегистрировано 67. Сейчас действуют два обсерватора – в Евпатории и в Ялте. Планируется развернуть дополнительные койки в Евпатории и ввести в строй аналогичное учреждение в Керчи.

ИСТОЧНИК KP.RU