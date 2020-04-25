2020-04-25T12:14:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 25 апреля 2020 составило 29 человек

В Крыму увеличивается число выздоровевших от коронавируса
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму 29 человек выздоровели от коронавируса, остальные 38 - еще лечатсяВ Крыму 29 человек выздоровели от коронавируса, остальные 38 - еще лечатсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму из больниц выписали 29 человек, которые выздоровели от коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила вице-премьер Елена Романовская.

Всего, напомним, в Крыму зарегистрировали 67 случаев заражения коронавирусом по состоянию на 25 апреля 2020 года. Таким образом, 38 человек с подтвержденным диагнозом covid-19 еще находятся в стационарах.

- Они продолжают лечение, тяжелых состояний нет, - отметила Елена Романовская.

Она добавила, что за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения обратились почти 200 человек с симптомами ОРВИ, из них 19 - с признаками внебольничной пневмонии (воспаление легких). Семерых госпитализировали.

Как сообщалось, только за последние сутки специалисты обнаружили коронавирус у еще 10 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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