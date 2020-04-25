«Вода Крыма» выделит дезинфицирующие средства крымским селам

25 Апр 2020 2020-04-25T12:22:35+03:00

Чтобы муниципалитеты проводили обработку для профилактики коронавируса

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ГУП РК «Вода Крыма» выделит дезинфицирующие средства муниципалитетам, где обнаружены вспышки коронавируса.

В частности, с нехваткой нужных препаратов столкнулись в селах Сизовка и Охотниково Сакского района, где проживали новые зарегистрированные больные с covid-19.

- По домовладениям проводится дезинфекция, но у сельских регионов заканчиваются хлорсодержащие препараты, - отметила вице-премьер Елена Романовская на заседании оперативного штаба.

В свою очередь премьер-министр Юрий Гоцанюк заверил, что проблему в скором времени решат.

- Сейчас «Вода Крыма» выделяет достаточное количество дезсредств, в том числе - хлорсодержащие препараты. Поедут, обработают село Сизовка и село Охотниково [в Сакском районе]. И не только Сакский район, если кому-то необходима помощь в части предоставления дезсредств, «Вода Крыма» готова помочь нашим муниципальным образованиям, - рассказал премьер-министр республики.

Как сообщалось, в Крыму зарегистрировали 10 случаев заражения коронавирусом только за минувшие сутки. Всего в республике - 67 подтвержденных случаев, 29 заболевших уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU