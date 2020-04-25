Жителя Севастополя избили и ограбили люди в медицинских масках

25 Апр 2020 2020-04-25T12:58:45+03:00

Прохожие в масках теперь не вызывают подозрений у окружающих. ФОто: Архив "КП".

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Поздний воскресный вечер житель Севастополя Константин А* коротал в своей квартире на Большой Морской. 24-летний мужчина расслаблялся, покуривая кальян, как вдруг раздался звонок в дверь.

На пороге стояли четыре человека в медицинских масках. Они вошли в квартиру и принялись избивать севастопольца. Когда закончили, то унесли с собой Iphone 7 и золотую цепочку.

Опешивший молодой человек, придя в себя, вызвал на помощь полицию. И, возможно, зря.

Как стало известно КП-Крым, прибывший наряд обследовал место преступления и нашел в квартире потерпевшего странные вещи.

На экспертизу отправились не только следы рук грабителей, но и любимые кальяны севастопольца, а также электронные весы, зип пакет (часто используют для хранения наркотиков, - Ред.), купюра номиналом в 10 гривен и еще два мобильных телефона.

К какому финалу приведет расследование этого преступления, и кто окажется на скамье подсудимых – решит следствие. Ведь среди прочего полиции предстоит выяснить, под каким же предлогом мужчина открыл дверь для четверых незнакомцев в столь поздний час.

*Имя изменено

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ИСТОЧНИК KP.RU