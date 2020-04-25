2020-04-25T12:36:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Каждый случай заражения коронавирусом медика на рабочем месте будут расследовать

Главные врачи несут ответственность за безопасность своих работников
Анастасия ЖУКОВА
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Врачи - на передовой борьбы с коронавирусом. Они рискуют каждый деньВрачи - на передовой борьбы с коронавирусом. Они рискуют каждый деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главные врачи несут персональную ответственность за безопасность своих сотрудников на рабочем месте во время пандемии коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба заявила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

- Врачам нужно использовать средства индивидуальной защиты. Главные врачи несут персональную ответственность за обеспечение [такими средствами] своих сотрудников. Сегодня по поручению Министерства здравоохранения РФ и Минтруда России каждый случай заболевания медицинского работника на рабочем месте ковидом-19 расследуется как несчастный случай, - отметила Елена Романовская. - И после этого будет сделан вывод, какие меры предосторожности принимались каждым главным врачом по защите этого сотрудника.

Елена Романовская подчеркнула, что медикам нужно соблюдать особую осторожность, ведь появление одного зараженного пациента или медработника может повлечь за собой закрытие всей больницы на обсерватор, как это уже произошло с горбольницей Армянска, а также с Симферопольской клинической больницей. Последняя, к слову, специализируется на лечении больных с пневмонией. Под угрозой закрытия - еще два медучреждения Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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