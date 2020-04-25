В Крыму семьи с детьми получат дополнительные социальные выплаты

25 Апр 2020 2020-04-25T13:15:23+03:00

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В Крыму отдельные категории граждан получат дополнительные выплаты от государства. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила вице-премьер Елена Романовская.

Так, матери-одиночки получат по 3 тысячи рублей единоразово.

- 30 апреля эта выплата будет назначена и выплачена автоматически. Обращаться с заявлением нет необходимости, если одинокая мама стоит уже на учете в органах соцзащиты, - отметила Елена Романовская.

Кроме того, получат разовые выплаты и семьи с детьми-инвалидами. С заявлением (в электронном виде) обращаться нужно только в том случае, если ранее мама не состояла в числе получателем мер социальной поддержки.

Также получат дополнительные средств в количестве 5 тысяч рублей мамы, чьи дети родились в 2018-2019 годах и не вошли в число тех, кто попадает под президентские выплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU