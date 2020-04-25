В Крыму семьи с детьми получат дополнительные социальные выплаты
В Крыму отдельные категории граждан получат дополнительные выплаты от государства. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила вице-премьер Елена Романовская.
Так, матери-одиночки получат по 3 тысячи рублей единоразово.
- 30 апреля эта выплата будет назначена и выплачена автоматически. Обращаться с заявлением нет необходимости, если одинокая мама стоит уже на учете в органах соцзащиты, - отметила Елена Романовская.
Кроме того, получат разовые выплаты и семьи с детьми-инвалидами. С заявлением (в электронном виде) обращаться нужно только в том случае, если ранее мама не состояла в числе получателем мер социальной поддержки.
Также получат дополнительные средств в количестве 5 тысяч рублей мамы, чьи дети родились в 2018-2019 годах и не вошли в число тех, кто попадает под президентские выплаты.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU