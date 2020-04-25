2020-04-25T13:15:43+03:00
Экономика

Депутаты Крыма снизили ставку налога на имущество и транспорт

Решение поможет бизнесу, но ударит по бюджету
Никита ПОЛЬКО
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Госсовет Кыма. Фото: Архив "КП".Госсовет Кыма. Фото: Архив "КП".
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Чтобы дополнительно поддержать предпринимателей Крыма, которые наиболее пострадали от мер недопущения распространения коронавируса, депутаты парламента республики ослабили своим решением транспортный налог.

- Предлагается за налоговый период с 1 апреля по 30 июня установить снижение на 50% ставок региональных налогов: налога на имущество организаций и транспортного налога для налогоплательщиков, - заявил первый зампредседателя парламента Крыма Ефим Фикс.

Принятие документа позволит снизить налоговую нагрузку на пострадавшие отрасли. При этом снижение ставок приведет к выпадающим доходам бюджета Крыма.

Перечень наиболее пострадавших от пандемии организаций утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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