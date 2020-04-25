2020-04-25T13:22:01+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют границу меду Крымом и Украиной

Киев решил перенести дату возобновления работы КПП на границе с полуостровом
Никита ПОЛЬКО
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С российской стороны граница также закрыта.С российской стороны граница также закрыта.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Официальный Киев принял решение не открывать границу между Украиной и Крымом до 11 мая 2020 года. Так в сопредельном государстве борются с распространением коронавируса.

Напомним, что правительство закрыло пункты пропуска на границе с Крымом 16 марта. Возобновить их работу планировали 24 апреля.

Въезд на полуостров с украинской стороны разрешен только гражданам Украины и их семьям, которые имеют регистрацию в Крыму, а в обратную сторону пропустят только граждан Украины, зарегистрированных за пределами Крыма.

Кроме того, посещать регион и выезжать из него украинским гражданам можно «при наличии оснований гуманитарного характера».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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