Стало известно, когда откроют границу меду Крымом и Украиной
Официальный Киев принял решение не открывать границу между Украиной и Крымом до 11 мая 2020 года. Так в сопредельном государстве борются с распространением коронавируса.
Напомним, что правительство закрыло пункты пропуска на границе с Крымом 16 марта. Возобновить их работу планировали 24 апреля.
Въезд на полуостров с украинской стороны разрешен только гражданам Украины и их семьям, которые имеют регистрацию в Крыму, а в обратную сторону пропустят только граждан Украины, зарегистрированных за пределами Крыма.
Кроме того, посещать регион и выезжать из него украинским гражданам можно «при наличии оснований гуманитарного характера».
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ИСТОЧНИК KP.RU