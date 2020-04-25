2020-04-25T14:45:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымские бизнесмены попросят Аксенова составить список направлений, которым не разрешат работать с 1 мая

Они изложат свою позицию письменно и передадут главе Крыма
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Крымские бизнесмены предложили составить четкий перечень видов деятельности, по которым предпринимателям нельзя работать из-за высокого уровня опасности заражения.

- Мы считаем, что в данном случае Республике Крым необходимо идти от обратного - составить четкий перечень видов деятельности, которым точно нельзя работать из-за высокого уровня опасности заражения. Например, кинотеатры, СПА-салоны, рестораны и другие, а всем остальным, не вошедшим в указанный Перечень, целесообразно разрешить работать с соблюдением всех мер безопасности, - выразил свою позицию президент межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрий Айрапетян.

По его словам, общественники изложат свою позицию и отправят ее главе Республики Крым Сергею Аксенову.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские бизнесмены попросят Аксенова составить список направлений, которым не разрешат работать с 1 мая
Полиция завела дело на владельцев отеля, где погиб замминистра Леонид Ошарин
Стало известно, когда откроют границу меду Крымом и Украиной
Депутаты Крыма снизили ставку налога на имущество и транспорт
В Крыму семьи с детьми получат дополнительные социальные выплаты
Изоляции назло: Житель Симферополя утроил дискотеку на своем балконе
Каждый случай заражения коронавирусом медика на рабочем месте будут расследовать
Жителя Севастополя избили и ограбили люди в медицинских масках
«Вода Крыма» выделит дезинфицирующие средства крымским селам
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 25 апреля 2020 составило 29 человек
Пришел к девушке - получи штраф: На симферопольца составили протокол
В Крыму ищут санатории под новые обсерваторы, мест в имеющихся не хватает
Коронавирус в Крыму: Более тысячи человек под наблюдением
Антикризисное предложение от Win mobile: Плати за связь в два раза меньше
Погода в Крыму на 25 апреля: сухо и тепло до +18
Священный месяц Рамазан начался для крымских мусульман без массовых ифтаров
Крымчан не подпустят к открытым магазинам и парикмахерским
В Симферополе обокрали преподавателя по криминалистике
В нормальном состоянии находится только 20% дорог всего Крыма
Камеры видеонаблюдения на дорогах объединят в единую сеть
Некоторые крупные торговые сети России не пускают посетителей без масок
Под Феодосией водитель иномарки сорвался на машине в обрыв
Эксперт: Новые требования Роспотребнадзора загонят бьюти-индустрию в тень