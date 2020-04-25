Крымские бизнесмены попросят Аксенова составить список направлений, которым не разрешат работать с 1 мая

25 Апр 2020 2020-04-25T14:45:02+03:00

Они изложат свою позицию письменно и передадут главе Крыма

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Крымские бизнесмены предложили составить четкий перечень видов деятельности, по которым предпринимателям нельзя работать из-за высокого уровня опасности заражения.

- Мы считаем, что в данном случае Республике Крым необходимо идти от обратного - составить четкий перечень видов деятельности, которым точно нельзя работать из-за высокого уровня опасности заражения. Например, кинотеатры, СПА-салоны, рестораны и другие, а всем остальным, не вошедшим в указанный Перечень, целесообразно разрешить работать с соблюдением всех мер безопасности, - выразил свою позицию президент межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрий Айрапетян.

По его словам, общественники изложат свою позицию и отправят ее главе Республики Крым Сергею Аксенову.

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ИСТОЧНИК KP.RU