Крымские бизнесмены попросят Аксенова составить список направлений, которым не разрешат работать с 1 мая
Крымские бизнесмены предложили составить четкий перечень видов деятельности, по которым предпринимателям нельзя работать из-за высокого уровня опасности заражения.
- Мы считаем, что в данном случае Республике Крым необходимо идти от обратного - составить четкий перечень видов деятельности, которым точно нельзя работать из-за высокого уровня опасности заражения. Например, кинотеатры, СПА-салоны, рестораны и другие, а всем остальным, не вошедшим в указанный Перечень, целесообразно разрешить работать с соблюдением всех мер безопасности, - выразил свою позицию президент межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрий Айрапетян.
По его словам, общественники изложат свою позицию и отправят ее главе Республики Крым Сергею Аксенову.
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ИСТОЧНИК KP.RU