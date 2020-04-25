Правительству Крыма предложили максимально привлекать мелкий бизнес для участия в госконтрактах
Основная поддержка, которую может оказать государство малому и среднему бизнесу (МСП) – это привлечение таких объектов к участию в госконтрактах. Такое мнение выразил президент межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрий Айрапетян.
- Государство на данный момент уже почти в режиме максимум выделяет средства. Связано это в целом с тем, что никто не ожидал такого развития событий и на самом деле достаточных средств на то, чтобы полностью поддержать экономику и общество в том объеме, в котором это делают другие просто нет, - отмечает бизнесмен.
По его словам, - максимальное привлечение МСП к участию в госконтрактах - это основной и лучший инструмент поддержки бизнеса.
- При этом необходимо максимально упростить все бюрократические процедуры, а также привлечь крупный бизнес для поддержки малого, - добавил Айрапетян.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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