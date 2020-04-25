Правительству Крыма предложили максимально привлекать мелкий бизнес для участия в госконтрактах

25 Апр 2020 2020-04-25T18:46:01+03:00

По мнению предпринимателей, это будет эффективная мера поддержки МСП

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Основная поддержка, которую может оказать государство малому и среднему бизнесу (МСП) – это привлечение таких объектов к участию в госконтрактах. Такое мнение выразил президент межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрий Айрапетян.

- Государство на данный момент уже почти в режиме максимум выделяет средства. Связано это в целом с тем, что никто не ожидал такого развития событий и на самом деле достаточных средств на то, чтобы полностью поддержать экономику и общество в том объеме, в котором это делают другие просто нет, - отмечает бизнесмен.

По его словам, - максимальное привлечение МСП к участию в госконтрактах - это основной и лучший инструмент поддержки бизнеса.

- При этом необходимо максимально упростить все бюрократические процедуры, а также привлечь крупный бизнес для поддержки малого, - добавил Айрапетян.

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ИСТОЧНИК KP.RU