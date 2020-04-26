Погода в Крыму на 26 апреля: дождь и тепло до +16
26 апреля на Крымском полуострове синоптике обещают хороший, комфортный день: опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер днем западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный до 17 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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