Погода в Крыму на 26 апреля: дождь и тепло до +16

26 Апр 2020 2020-04-26T07:13:04+03:00

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове переменная облачность

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26 апреля на Крымском полуострове синоптике обещают хороший, комфортный день: опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер днем западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный до 17 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU