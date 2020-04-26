2020-04-26T07:13:04+03:00
Общество

Погода в Крыму на 26 апреля: дождь и тепло до +16

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму переменная облачность.В Крыму переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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26 апреля на Крымском полуострове синоптике обещают хороший, комфортный день: опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер днем западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный до 17 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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