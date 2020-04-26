Уже 69 случаев: В Крыму выявили еще два заболевших коронавирусом
В Крыму за последние сутки выявлены еще два случая заболевания коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе ежедневного оперативного штаба.
Одна заболевшая женщина 1925 года рождения находилась в терапевтическом отделении больницы в Алуште, вторая инфицированная женщина — жительницы Бахчисарайского района. Ее госпитализировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу.
- На сегодняшний день у нас уже 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство из них не имели клинических проявлений заболевания, а это значит, что сейчас в Крыму активно идет тестирование, - рассказала глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
ИСТОЧНИК KP.RU