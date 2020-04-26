2020-04-26T11:52:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму медики наблюдают больше тысячи человек с подозрением на коронавирус

На стационарном лечении находится 84 человека
Никита ПОЛЬКО
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Всего в Крыму диагноз коронавирус подтвержден у 69 человек. Фото: Архив "КП".Всего в Крыму диагноз коронавирус подтвержден у 69 человек. Фото: Архив "КП".
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Сегодня под наблюдением медиков на коронавирус в Крыму находится 1,1 тысячи человек. В стационарах находятся 84 человека.

- Под медицинским наблюдением 1100 человек, из них на дому наблюдаются 786 и 84 – в стационарах, – сообщила министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

- Но я хочу сказать, что в стационарах находятся также те контактные, у которых есть признаки ОРВИ, но еще не подтвержденный COVID-19, либо родители с детьми, у которых подтвержденное заболевание.

Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму на 26 апреля составляет 69 человек, из них 29 человек выписаны с выздоровлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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