В Крыму медики наблюдают больше тысячи человек с подозрением на коронавирус
Сегодня под наблюдением медиков на коронавирус в Крыму находится 1,1 тысячи человек. В стационарах находятся 84 человека.
- Под медицинским наблюдением 1100 человек, из них на дому наблюдаются 786 и 84 – в стационарах, – сообщила министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
- Но я хочу сказать, что в стационарах находятся также те контактные, у которых есть признаки ОРВИ, но еще не подтвержденный COVID-19, либо родители с детьми, у которых подтвержденное заболевание.
Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму на 26 апреля составляет 69 человек, из них 29 человек выписаны с выздоровлением.
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ИСТОЧНИК KP.RU