Полиция продолжает гоняться по Крыму за приезжими беглецами от карантина

26 Апр 2020 2020-04-26T12:04:58+03:00

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За минувшие сутки сотрудники МВД Крыма проверили около 600 человек, которые приехали в республику и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Семь человек этот режим нарушили

- Что касается лиц, которые должны находиться на самоизоляции и прибыли из других регионов страны - 2016 человек у нас под контролем. За вчерашний день 584 гражданина проверено, 572 режим самоизоляции соблюдали, 7 мы не застали дома, - сообщил министр МВД по РК Павел Каранда.

Однако двоих беглецов найти удалось, против них составлены административные протоколы. Еще 5 человек полиция продолжает разыскивать.

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ИСТОЧНИК KP.RU