Прилетевших из-за границы в Крым моряков поместили в обсерватор

26 Апр 2020 2020-04-26T12:29:58+03:00

Теперь прибывшие будут находится под наблюдением врачей. Фото: Архив "КП".

На Крымский полуостров вернулись 30 крымчан и 10 севастопольцев

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Группа моряков из Крыма и Севастополя, вернувшаяся из-за границы на полуостров сегодня утром, помещена в обсерватор, сообщил глава Крыма.

- Сегодня в 5.35 утра чартером прилетели 40 моряков: 30 крымчан, и 10 севастопольцев. Границу прошли, слава богу. Все помещены в обсерватор. С правительством Севастополя поддерживаем контакт в этом вопросе. Все мы в одной лодке, - отметил глава республики.

Кроме того, в Сочи из-за рубежа сегодня же прилетает самолет с гражданами России - из низ 10 крымчан и 20 жителей Севастополя.

На данный момент в Крыму подтвердили 69 заболевших коронавирусом. 29 человек - уже выздоровели и выписаны домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU