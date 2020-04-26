Прилетевших из-за границы в Крым моряков поместили в обсерватор
Группа моряков из Крыма и Севастополя, вернувшаяся из-за границы на полуостров сегодня утром, помещена в обсерватор, сообщил глава Крыма.
- Сегодня в 5.35 утра чартером прилетели 40 моряков: 30 крымчан, и 10 севастопольцев. Границу прошли, слава богу. Все помещены в обсерватор. С правительством Севастополя поддерживаем контакт в этом вопросе. Все мы в одной лодке, - отметил глава республики.
Кроме того, в Сочи из-за рубежа сегодня же прилетает самолет с гражданами России - из низ 10 крымчан и 20 жителей Севастополя.
На данный момент в Крыму подтвердили 69 заболевших коронавирусом. 29 человек - уже выздоровели и выписаны домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU