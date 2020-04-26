Аксенов: Президент России 28 апреля заслушает отчеты губернаторов
Президент России Владимир Путин 28 апреля заслушает отчеты глав субъектов РФ по ситуации с коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- Мы ожидаем, что 28 числа (апреля, - ред.) президент России в том числе заслушает отчеты глав регионов. После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка еще раз и приняты решения на федеральном уровне. - рассказал Сергей Аксенов.
Он добавил, что у властей Крыма сейчас есть свой план действий по режиму самоизоляции и работе предприятий после 1 мая. При этом после выступления Владимира Путина правительство республики может скорректировать планы на последующий период, чтобы привести их в соответсвие с федеральной повесткой.
Напомним, с 1 мая в Крыму разрешили работать салонам красоты, парикмахерским, организациям по ремонту компьютеров, обуви, бытовой техники, магазинам сантехники и хозтоварами.
ИСТОЧНИК KP.RU