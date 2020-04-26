Аксенов: Президент России 28 апреля заслушает отчеты губернаторов

26 Апр 2020 2020-04-26T14:35:03+03:00

После этого на федеральном уровне могут принять решение по дальнейшему режиму самоизоляции

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Президент России Владимир Путин 28 апреля заслушает отчеты глав субъектов РФ по ситуации с коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы ожидаем, что 28 числа (апреля, - ред.) президент России в том числе заслушает отчеты глав регионов. После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка еще раз и приняты решения на федеральном уровне. - рассказал Сергей Аксенов.

Он добавил, что у властей Крыма сейчас есть свой план действий по режиму самоизоляции и работе предприятий после 1 мая. При этом после выступления Владимира Путина правительство республики может скорректировать планы на последующий период, чтобы привести их в соответсвие с федеральной повесткой.

Напомним, с 1 мая в Крыму разрешили работать салонам красоты, парикмахерским, организациям по ремонту компьютеров, обуви, бытовой техники, магазинам сантехники и хозтоварами.

ИСТОЧНИК KP.RU