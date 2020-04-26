Предприятия Крыма стали производить больше продуктов питания

26 Апр 2020 2020-04-26T15:02:01+03:00

Только крупы в республике выпущено на 50% больше

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За первые три месяца 2020 года в Крыму начали производить гораздо больше круп, масла, молока и кисломолочной продукции, а также сыров и мясных полуфабрикатов.

Как сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, в первом квартале в республике почти на 50% возросло производство круп. При этом на 43% увеличилось производство кисломолочных продуктов, на 36% – сливочного масла, на 31% – молока, на 25% – кондитерских изделий, на 15% – сыров, сырных продуктов и творога, на 14% – мясных полуфабрикатов.

Индекс промышленного производства продуктов за январь-март этого года в Крыму составил 100,4% к аналогичному периоду 2019 года.

- Предприятия работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия в регионе, - подчеркнул Рюмшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU