2020-04-26T15:24:02+03:00
Общество

Продолжают ехать: За сутки Крымский мост пересекло больше 3 тысяч авто

Выехало с полуостров больше машин, чем заехало
Никита ПОЛЬКО
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Через мост в обе стороны правоохранители не пустили 38 авто.Через мост в обе стороны правоохранители не пустили 38 авто.Фото: Наталья Гоцанюк
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Через Крымский мост за последние сутки не пустили 38 автомобилей в обе стороны, сообщил министр МВД по РК Павел Каранда.

По его информации, 27 автомобилей не выпустили из Крыма, а вот в республику не пустили 11 авто.

- За сутки через Крымский мост на нашу сторону прошло 1447 автомобилей. Убыло 1810 автомобилей, - доложил Каранда на заседании оперативного штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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