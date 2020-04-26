Продолжают ехать: За сутки Крымский мост пересекло больше 3 тысяч авто
Выехало с полуостров больше машин, чем заехало
Через мост в обе стороны правоохранители не пустили 38 авто.Фото: Наталья Гоцанюк
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Через Крымский мост за последние сутки не пустили 38 автомобилей в обе стороны, сообщил министр МВД по РК Павел Каранда.
По его информации, 27 автомобилей не выпустили из Крыма, а вот в республику не пустили 11 авто.
- За сутки через Крымский мост на нашу сторону прошло 1447 автомобилей. Убыло 1810 автомобилей, - доложил Каранда на заседании оперативного штаба.
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ИСТОЧНИК KP.RU