Продолжают ехать: За сутки Крымский мост пересекло больше 3 тысяч авто

26 Апр 2020 2020-04-26T15:24:02+03:00

Через мост в обе стороны правоохранители не пустили 38 авто. Фото: Наталья Гоцанюк

Выехало с полуостров больше машин, чем заехало

Изменить размер текста: A A

Через Крымский мост за последние сутки не пустили 38 автомобилей в обе стороны, сообщил министр МВД по РК Павел Каранда.

По его информации, 27 автомобилей не выпустили из Крыма, а вот в республику не пустили 11 авто.

- За сутки через Крымский мост на нашу сторону прошло 1447 автомобилей. Убыло 1810 автомобилей, - доложил Каранда на заседании оперативного штаба.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU