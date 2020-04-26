2020-04-26T16:50:58+03:00
Общество

Всегда говорил правду о российском Крыме: Умер журналист Джульетто Кьеза

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнование родным и близким итальянца
Степан ОСТИНОВ
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Он не раз посещал Крым после 2014 года в составе итальянской делегации.Он не раз посещал Крым после 2014 года в составе итальянской делегации.
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На 80-м году жизни умер итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза, который не раз бывал в российском Крым после 2014 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнование родственникам и друзьям итальянца. Аксенов подчеркнул, что знал Джульетто Кьеза лично.

- Джульетто Кьеза, в отличие от многих своих западных коллег, никогда не боялся идти против политической конъюнктуры и говорил правду о Крыме. Он много сделал для того, чтобы донести эту правду до международной общественности, разбить пропагандистские мифы, прорвать информационную блокаду нашего полуострова, - заключил Глава Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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