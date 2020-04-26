2020-04-26T17:25:59+03:00
Происшествия

Крымчанка заплатила 11 тысяч рублей за несуществующие медицинские маски

Объявление о продаже женщина увидела в «Инстаграме»
Никита ПОЛЬКО
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В середине марта 34-летняя крымчанка легла со своим ребенком в республиканскую детскую клиническую больницу на улице Титова в Симферополе.

Свободного времени было много, как, видимо, и свободных денег. Женщина частенько заглядывала в «Инстаграм» и наткнулась на объявление о продаже медицинских защитных масок. Будучи человеком предусмотрительным, она решила купить полтысячи средств защиты сразу.

КП-Крым удалось выяснить, что, переписываясь с продавцом, женщина договорилась купить у него 550 масок и даже перевела на банковскую карту всю сумму. Когда 11 тысяч рублей были сняты со счета, продавец приказал ждать товар к концу месяца. Когда пришло время принимать посылку, то оказалось, что продавец пропал, масок нет и деньги женщине никто не вернет.

Написав гневный комментарий на странице обманщика, крымчанка решила написать и заявление в полицию. Теперь афериста ищут правоохранители. Интересно, что пострадавшая отлично знала о мошенниках, которые через интернет пользуются доверчивостью граждан и сложной эпидобстановкой в стране. Вот только женщина решила, что ее это несчастье обойдет стороной. Не обошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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