2020-04-26T18:51:28+03:00
Общество

Холодный конец апреля: В степном Крыму три дня будут заморозки

Температура может опуститься до - 3
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС КрымаФото: пресс-служба МЧС Крыма
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МЧС Республики предупреждает о похолодании в степных и предгорных районах Крыма в следующие три дня - 27, 28 и 29 апреля. Ожидаются даже заморозки.

- По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 27, 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма и в Симферополе на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки — 1…-3, - сообщают крымские спасатели.

В МЧС просят соблюдать меры безопасности, не ходить в горы и по возможности отказаться от поездок на авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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