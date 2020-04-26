2020-04-26T19:09:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В больницах Крыма подготовили 93 аппарата ИВЛ

Они могут спасти жизнь больному коронавирусом или пневмонией
Степан ОСТИНОВ
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Сегодня первую женщину с коронавирусом из Алушты подключили к аппарату ИВЛ.Сегодня первую женщину с коронавирусом из Алушты подключили к аппарату ИВЛ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В крымских больницах в настоящий момент находится 93 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые могут быть жизненное необходимы для больных короновирусной инфекцией или пневмонией.

- Сейчас у нас (в больницах Крыма, - ред.) 301 койка для инфицированных covid-19, при этом заболевших, с учетом сегодяшнего случая — 69. Мы думаем, что пока что этого достаточно. Кроме того, подключено 93 ИВЛ, - рассказала вице-премьер Крыма Елена Романовская.

Кроме того, в осберваторах изолировано 230 человек, 84 — в стационарах, а в целом под медицинским наблюдением в Республике — 1100 человек.

Сейчас в республике короновирусом заболели 69 человек, из них 29 человек полностью выздоровели. Летальных случаев от данной инфекции не зафиксировано.

Напомним, у 95-летней женщины из Алушты диагностировали коронавирус, сейчас она в стабильно тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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