2020-04-26T20:32:14+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 27 апреля частично отключат электричество

Энергетики будут приводить в порядок оборудование
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Свет пропадет в дневное время.Свет пропадет в дневное время.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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27 апреля, в понедельник отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света. Подача электричества прекратится, потому что энергетики Крымского полуострова займутся ремонтом трансформаторов и электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Родионова 4-54, 72 (чет), 1-25 (нечет);

ул. Ивана Голубца 8-40 (чет), 9 (нечет);

ул.Владимира Дацуна 26-42 (чет), 31-47(нечет);

ул.Бориса Хохлова 71Б(нечет);

ул. Ульяны Громовой 4-24(чет), 1-21(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

С 9.00 до 13.00

ул. Галины Прокопенко,46-А,46;

ул. Киевская,2,7;

ул. Кожанова,4;

ул. Коммунистическая,1-3,3-а,5,4;

ул. Льва Толстого,13-29;

ул. Рябова,54-Б;

ул. Яна Гамарника,2-6;

ул. Адмирала Азарова,2;

ул. Камышовое шоссе,4-В,6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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