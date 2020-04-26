В Симферополе и Севастополе 27 апреля частично отключат электричество
27 апреля, в понедельник отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света. Подача электричества прекратится, потому что энергетики Крымского полуострова займутся ремонтом трансформаторов и электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Родионова 4-54, 72 (чет), 1-25 (нечет);
ул. Ивана Голубца 8-40 (чет), 9 (нечет);
ул.Владимира Дацуна 26-42 (чет), 31-47(нечет);
ул.Бориса Хохлова 71Б(нечет);
ул. Ульяны Громовой 4-24(чет), 1-21(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
С 9.00 до 13.00
ул. Галины Прокопенко,46-А,46;
ул. Киевская,2,7;
ул. Кожанова,4;
ул. Коммунистическая,1-3,3-а,5,4;
ул. Льва Толстого,13-29;
ул. Рябова,54-Б;
ул. Яна Гамарника,2-6;
ул. Адмирала Азарова,2;
ул. Камышовое шоссе,4-В,6.
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ИСТОЧНИК KP.RU