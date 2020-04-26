2020-04-26T20:28:24+03:00
Общество

В Симферопольском районе 27 апреля частично отключат электричество

Энергетики займутся ремонтом оборудования
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Света не будет с 8.00 до 17.00Света не будет с 8.00 до 17.00Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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27 апреля, в понедельник отдельные населенные пункты Симферопольского района на время останутся без света.

Энергетики планируют ремонтировать оборудование, поэтому и прекратят подачу электричества с 8.00 до 17.00.

Где не будет света

с. Соловьевка: ул.Лесная, ул.Горная. ПС «Трудовое» Л-4

с.Украинка: ул.Амет-Хан-Султана, ул.Дружбы, ул.Гаспринского, ул.Украинская, ул.Адамова, ул.Абденнановой.

с. Дубки: ул.Свободы, ул.Победы, ул.Интернациональная, ул.Специалистов.

с.Прудовое: ул.Солнечная, ул.Шевченко.

с. Межгорное: ул. Парковая, ул.Садовая, МУП ЖКП "Скворцово"(скважина), Лагерь семейного отдыха.

с.Степное: ООО "Бивейн".

с.Скворцово: ГП "ГСП Солнечное", ул.Солнечная, ул.Мира, ул.Татарская, ул.Амет Хан Султан, ул. Восточная, ул.Калинина, пер.Новый, пер.Новоселов, пер.Восточный, ул.Калинина, ул.Олимпийская, ул.Целинная, ул.Виноградная, ул.60 Лет СССР, ул.Терешковой, ул.Северная, ул.Новоселов

Трудовское С/П: СНТ "Дельфин" массив 4 "Белое".

с.Лозовое: ул.Ялтинская, ул.Набережная, пер.Морской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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