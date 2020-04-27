Погода в Крыму на 27 апреля: сухо и тепло до +18
27 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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