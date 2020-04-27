2020-04-27T06:26:19+03:00
Общество

Погода в Крыму на 27 апреля: сухо и тепло до +18

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму тепло и сухо.В Крыму тепло и сухо.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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27 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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