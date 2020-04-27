Около Джанкоя нашли закладчика «солей», прятавшего наркотики в улитках

27 Апр 2020 2020-04-27T09:31:21+03:00

Наркотики он прятал в срезах деревьев. Фото: пресс-служба МВД по РК.

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В одном из сел Джанкойского района Крыма сотрудники полиции заприметили припаркованный на обочине автомобиль. Стоявшая около леса машина вызвала подозрения у струнников МВД, и не зря.

Патрульные нашли владельца авто в лесу в тот самый момент, когда он прятал наркотики. Мужчину задержали с поличным, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Когда правоохранители стали проверять машину, то нашли в ней 97 свертков с порошкообразным веществом. Всего у мужчины нашли 121 полимерный сверток с наркотиками.

Как пишет «Крымское информационное агентство», искусность маскировки «закладок» поразила даже бывалых сыщиков. Наркокурьер тщательно выбирал места для «тайников» и прятал их в срезах деревьев, панцирях улиток, стыках дренажных систем. Более того, каждый сверток имел внутри маленький магнитный элемент, что позволяло крепить их на металлических конструкциях.

В итоге преступника задержали, арестовали и возбудили против него уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU