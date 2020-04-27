Сергей Аксенов о продлении режима всеобщей самоизоляции: Решение примем после выступления Путина

27 Апр 2020 2020-04-27T09:39:38+03:00

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда регион примет решение о продлении или приостановке режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса

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В Крыму режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса действует до 30 апреля включительно. Глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба отметил, что решение о его продлении или изменении примут в регионе после того, как узнают позицию президента РФ Владимира Путина.

Так, по словам Аксенова, в конце апреля главы всех регионов отчитаются о ситуации с коронавирусом, и после этого в Кремле примут дополнительные решения.

- Сейчас в Крыму есть план действий в части открытия с 1 мая ряда отраслей экономики и запуска работы предприятий, - отметил Сергей Аксенов. - Однако после выступления Владимира Путина действия крымской власти на последующий период будут скорректированы и синхронизированы с федеральным центром.

Напомним, в Крыму зарегистрировано уже 69 случаев заболевания коронавирусом. Среди зараженных - 95-летняя жительница Алушты, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в регионе закрыли на обсервацию три больницы, где обнаружили вспышки коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU