В Крыму еще один медик заразился коронавирусом
В Республике Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.
- Кировский район, работник медицинского учреждения. К счастью, работает, в основном, с бумагами, с документами, с регистратурой. Не было общения с пациентами. Надеемся, что степень распространения будет невысокой в данном случае, - отметил Сергей Аксенов.
В настоящее время женщину госпитализировали в Феодосийскую инфекционную больницу, она получает необходимое лечение. Из-за этого случая отстранены от работы 26 сотрудников медучреждения, где работала заболевшая, так как они контактировали с ней в последнее время.
Таким образом, в Крыму подтвердили уже 70 случаев заражения коронавирусом. Три больницы перешли в режим обсерваторов из-за вспышек заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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