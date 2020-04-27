2020-04-27T10:23:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму еще один медик заразился коронавирусом

Три больницы уже находятся в режиме обсервации
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму зарегистрировали уже 70 случаев заражения коронавирусомВ Крыму зарегистрировали уже 70 случаев заражения коронавирусомФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Республике Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

- Кировский район, работник медицинского учреждения. К счастью, работает, в основном, с бумагами, с документами, с регистратурой. Не было общения с пациентами. Надеемся, что степень распространения будет невысокой в данном случае, - отметил Сергей Аксенов.

В настоящее время женщину госпитализировали в Феодосийскую инфекционную больницу, она получает необходимое лечение. Из-за этого случая отстранены от работы 26 сотрудников медучреждения, где работала заболевшая, так как они контактировали с ней в последнее время.

Таким образом, в Крыму подтвердили уже 70 случаев заражения коронавирусом. Три больницы перешли в режим обсерваторов из-за вспышек заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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