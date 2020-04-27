2020-04-27T10:35:03+03:00
Общество

В Симферополе три дня будут перебои с подачей горячей воды

Это связано с окончанием отопительного сезона
Никита ПОЛЬКО
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Отопительный сезон в Симферополе завершен 27 апреля. Фото: Архив "КП".Отопительный сезон в Симферополе завершен 27 апреля. Фото: Архив "КП".
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В Симферополе возможны перебои с подачей горячей воды в дома граждан. Это связано с окончанием отопительного сезона.

Напомним, что с третьей попытки власти столицы Крыма приняли решение остановить подачу тепла в дома граждан с 27 апреля.

Теперь ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» переводит свои котельные на летний режим подачи горячего водоснабжения.

- В связи с этим возможны перебои горячего водоснабжения в течение трех суток. Приносим абонентам извинения за предоставленные неудобства, - сообщают тепловики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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