В Симферополе три дня будут перебои с подачей горячей воды

27 Апр 2020 2020-04-27T10:35:03+03:00

Это связано с окончанием отопительного сезона

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В Симферополе возможны перебои с подачей горячей воды в дома граждан. Это связано с окончанием отопительного сезона.

Напомним, что с третьей попытки власти столицы Крыма приняли решение остановить подачу тепла в дома граждан с 27 апреля.

Теперь ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» переводит свои котельные на летний режим подачи горячего водоснабжения.

- В связи с этим возможны перебои горячего водоснабжения в течение трех суток. Приносим абонентам извинения за предоставленные неудобства, - сообщают тепловики.

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ИСТОЧНИК KP.RU