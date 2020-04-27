Коронавирус в Крыму: за сутки под наблюдение медиков попали около 500 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T10:37:55+03:00

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В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу на 27 апреля 2020 года находится 1523 человека, сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

- За последние сутки под меднаблюдение попали 473 человека. Это с учетом наших больниц, которые сейчас работают как обсерваторы. Снято с наблюдения 50 человек, - уточнила Романовская.

По ее словам, на дому наблюдается 965 человек. В стационарах - 84 человека, из них 41 – зараженные коронавирусом, а остальные 43 – их близкие с первичными признаками заболевания.

Также Елена Романовская уточнила, что обсерваторы в Ялте и Евпатории заполнены на 100%, и сейчас власти ищут санатории под новые обсерваторы.

- Дополнительно будут определены санатории под обсерваторы и представлены в Роспотребнадзор. Это санаторий «Морской» на 400 коек. Еще дополнительно рассмотрим «Искру» и санаторий имени Н.К. Крупской по 100 мест каждый в Евпатории, - заключила Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU