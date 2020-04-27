2020-04-27T10:37:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: за сутки под наблюдение медиков попали около 500 человек

В стационарах находится 84 человека
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу на 27 апреля 2020 года находится 1523 человека, сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

- За последние сутки под меднаблюдение попали 473 человека. Это с учетом наших больниц, которые сейчас работают как обсерваторы. Снято с наблюдения 50 человек, - уточнила Романовская.

По ее словам, на дому наблюдается 965 человек. В стационарах - 84 человека, из них 41 – зараженные коронавирусом, а остальные 43 – их близкие с первичными признаками заболевания.

Также Елена Романовская уточнила, что обсерваторы в Ялте и Евпатории заполнены на 100%, и сейчас власти ищут санатории под новые обсерваторы.

- Дополнительно будут определены санатории под обсерваторы и представлены в Роспотребнадзор. Это санаторий «Морской» на 400 коек. Еще дополнительно рассмотрим «Искру» и санаторий имени Н.К. Крупской по 100 мест каждый в Евпатории, - заключила Романовская.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два вернувшихся из-за рубежа туриста не доехали до крымского обсерватора
Крымским спортсменам разрешат тренироваться в одиночестве
Как крымчане будут отдыхать на майские праздники, решат после совещания с Путиным
В крымских больницах, закрытых на карантин, улучшат питание
У пациентов и медиков закрытой Красногвардейской райбольницы взяли анализы на коронавирус
В Крыму рассказали, как будут работать закрытые на карантин больницы
Четыре санатория в Евпатории превратят в обсерваторы
Полиция разыскивает пятерых туристов, указавших не верный адрес при въезде в Крым
Коронавирус в Крыму: за сутки под наблюдение медиков попали около 500 человек
В Симферополе три дня будут перебои с подачей горячей воды
В Крыму еще один медик заразился коронавирусом
Сергей Аксенов о продлении режима всеобщей самоизоляции: Решение примем после выступления Путина
Около Джанкоя нашли закладчика «солей», прятавшего наркотики в улитках
Погода в Крыму на 27 апреля: сухо и тепло до +18
В Симферопольском районе 27 апреля частично отключат электричество