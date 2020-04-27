В Крыму рассказали, как будут работать закрытые на карантин больницы

27 Апр 2020 2020-04-27T11:30:43+03:00

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В крымских больницах, которые были закрыты на обсервацию из-за угрозы распространения коронавируса, организуют консультации с помощью телемедицины. Об этом сообщила вице-премьер министр РК Елена Романовская.

- Организован полный контроль за всеми больницами, которые закрыты на обсерватор. Установлена связь с главными врачами и медиками, которые находятся внутри учреждений. Идет жесткий контроль по санэпиднадзору внутри. Для Симферопольской клинической больницы будут организованы консультации телемедицины, - уточнила Елена Романовская.

Также, по словам вице-премьера, для закрытых в обсерваторе медиков и пациентов организуют более калорийное питание, чем было в обычном режиме работы. Это связано с тем, что родственникам запрещено передавать передачи.

Напомним, что в Крыму на обсервацию закрыли Симферопольскую клиническую больницу, Красногвардейскую районную ЦРБ и отделение терапии в Алуштинской городской. В этих учреждениях зафиксировали случаи заболевания коронавирусом. Учреждения не будут принимать больных и оказывать помощь в течение 14 дней.

Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Крыму составило 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU