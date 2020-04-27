В Крыму рассказали, как будут работать закрытые на карантин больницы
В крымских больницах, которые были закрыты на обсервацию из-за угрозы распространения коронавируса, организуют консультации с помощью телемедицины. Об этом сообщила вице-премьер министр РК Елена Романовская.
- Организован полный контроль за всеми больницами, которые закрыты на обсерватор. Установлена связь с главными врачами и медиками, которые находятся внутри учреждений. Идет жесткий контроль по санэпиднадзору внутри. Для Симферопольской клинической больницы будут организованы консультации телемедицины, - уточнила Елена Романовская.
Также, по словам вице-премьера, для закрытых в обсерваторе медиков и пациентов организуют более калорийное питание, чем было в обычном режиме работы. Это связано с тем, что родственникам запрещено передавать передачи.
Напомним, что в Крыму на обсервацию закрыли Симферопольскую клиническую больницу, Красногвардейскую районную ЦРБ и отделение терапии в Алуштинской городской. В этих учреждениях зафиксировали случаи заболевания коронавирусом. Учреждения не будут принимать больных и оказывать помощь в течение 14 дней.
Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Крыму составило 70 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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