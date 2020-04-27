У пациентов и медиков закрытой Красногвардейской райбольницы взяли анализы на коронавирус
У пациентов и медиков, которые оказались заперты в Красногвардейской центральной районной больнице из-за вспышки коронавируса, взяли первые анализы.
- Вчера был отобран биометриал у 132 человек, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Больница находится в условиях обсерватора, все мероприятия там продолжаются.
Напомним, Красногвардейскую ЦРБ закрыли после того, как коронавирус подтвердили у лифтера. Он контактировал с большим количеством людей, в обсерватор направили 89 медработников и 60 пациентов.
Даже в случае, если первый тест окажется отрицательным, им все равно придется провести взаперти 14 дней и сдать повторные анализы.
Также на обсервацию закрыли Симферопольскую клиническую больницу и отделение терапии горбольницы Алушты.
Всего в Крыму на сегодняшний день подтвердили 70 случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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