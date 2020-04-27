2020-04-27T11:41:32+03:00
Коронавирус Covid-19

У пациентов и медиков закрытой Красногвардейской райбольницы взяли анализы на коронавирус

Более ста человек оказались заперты в четырех стенах из-за одного зараженного лифтера
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму на обсервацию закрыли три больницыВ Крыму на обсервацию закрыли три больницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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У пациентов и медиков, которые оказались заперты в Красногвардейской центральной районной больнице из-за вспышки коронавируса, взяли первые анализы.

- Вчера был отобран биометриал у 132 человек, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Больница находится в условиях обсерватора, все мероприятия там продолжаются.

Напомним, Красногвардейскую ЦРБ закрыли после того, как коронавирус подтвердили у лифтера. Он контактировал с большим количеством людей, в обсерватор направили 89 медработников и 60 пациентов.

Даже в случае, если первый тест окажется отрицательным, им все равно придется провести взаперти 14 дней и сдать повторные анализы.

Также на обсервацию закрыли Симферопольскую клиническую больницу и отделение терапии горбольницы Алушты.

Всего в Крыму на сегодняшний день подтвердили 70 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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