Как крымчане будут отдыхать на майские праздники, решат после совещания с Путиным
Режим передвижения на майские праздники в Крыму станет известен по итогам совещания с президентом РФ 28 апреля. Также будет определен перечень предприятий, которые смогут возобновить работу с 1 мая.
- 29 апреля на штабе мы объявляем порядок, который будет действовать с 1 мая исходя из решений принятых президентом страны и оперативным штабом, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Скорее всего, праздничные выходные будут до 11 мая.
По итогам совещания, которое президент проводит с губернаторами и полпредами, будет понятен план действий на последующий период.
В настоящее время режим повышенной готовности с обязательной самоизоляцией граждан действует до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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