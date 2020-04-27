2020-04-27T11:53:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Как крымчане будут отдыхать на майские праздники, решат после совещания с Путиным

Ограничения ослабят для ряда предприятий, но не для граждан
Анна КИРИЕНКО
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Президент 28 апреля объявит дальнейший режим жизни в стране. Фото: пресс-служба КремляПрезидент 28 апреля объявит дальнейший режим жизни в стране. Фото: пресс-служба Кремля
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Режим передвижения на майские праздники в Крыму станет известен по итогам совещания с президентом РФ 28 апреля. Также будет определен перечень предприятий, которые смогут возобновить работу с 1 мая.

- 29 апреля на штабе мы объявляем порядок, который будет действовать с 1 мая исходя из решений принятых президентом страны и оперативным штабом, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Скорее всего, праздничные выходные будут до 11 мая.

По итогам совещания, которое президент проводит с губернаторами и полпредами, будет понятен план действий на последующий период.

В настоящее время режим повышенной готовности с обязательной самоизоляцией граждан действует до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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