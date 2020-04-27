2020-04-27T12:04:31+03:00
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Крымским спортсменам разрешат тренироваться в одиночестве

Командные виды спорта пока в пролете
Анна КИРИЕНКО
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Тренировки будут проходить на дистануии. Фото: Пресс-служба КРФЛАТренировки будут проходить на дистануии. Фото: Пресс-служба КРФЛА
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Крымским спортсменам разрешат тренироваться при условии соблюдения социальной дистанции.

Такие виды спорта, как теннис, легкая атлетика, стрельба позволяют находиться друг от друга на расстоянии.

- Командные виды спорта однозначно нет, без обид, - подчеркнул глава Крыма. - Единоборства тоже нет.

План работы и тренировочных занятий определит Минспорта Крыма в соответствии с графиками подготовки сборных команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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