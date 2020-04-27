Крымским спортсменам разрешат тренироваться в одиночестве
Крымским спортсменам разрешат тренироваться при условии соблюдения социальной дистанции.
Такие виды спорта, как теннис, легкая атлетика, стрельба позволяют находиться друг от друга на расстоянии.
- Командные виды спорта однозначно нет, без обид, - подчеркнул глава Крыма. - Единоборства тоже нет.
План работы и тренировочных занятий определит Минспорта Крыма в соответствии с графиками подготовки сборных команд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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