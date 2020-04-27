Поезд из Питера в Севастополь перестал ходить из-за коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T13:33:37+03:00

Пассажиропоток упал, ездить в пустуя не имеет смысла. Фото: "ГрандСервисЭкспресс".

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Железнодорожное сообщение между Севастополем и Санкт-Петербургом частично приостановлено. Четыре запланированных рейса уже отменены.

Как пишет ForPost, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и снижением пассажиропотока был отменен поезд №7/8, отправлением из Петербурга 24 и 26 апреля, отправлением из Севастополя 26 и 28 апреля.

Пассажирам отмененных рейсов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в другие даты, либо вернуть купленные билеты за их полную стоимость.

Об изменениях в расписании на май в компании пока не уточняют.

При этом, как сообщили в пресс-службе компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», рейс Севастополь - Петербург 27 апреля состоится.

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ИСТОЧНИК KP.RU