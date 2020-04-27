Поезд из Питера в Севастополь перестал ходить из-за коронавируса
Железнодорожное сообщение между Севастополем и Санкт-Петербургом частично приостановлено. Четыре запланированных рейса уже отменены.
Как пишет ForPost, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и снижением пассажиропотока был отменен поезд №7/8, отправлением из Петербурга 24 и 26 апреля, отправлением из Севастополя 26 и 28 апреля.
Пассажирам отмененных рейсов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в другие даты, либо вернуть купленные билеты за их полную стоимость.
Об изменениях в расписании на май в компании пока не уточняют.
При этом, как сообщили в пресс-службе компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», рейс Севастополь - Петербург 27 апреля состоится.
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ИСТОЧНИК KP.RU