Крымские волонтеры ищут ненужные, но работающие компьютеры для многодетных семей

27 Апр 2020 2020-04-27T14:59:55+03:00

Школьники не успевают присутствовать на всех дистанционных уроках, а родители не могут полноценно работать

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Крымские волонтеры ищут компьютеры или ноут-буки, которые они могли бы передать многодетным семьям. Из-за коронавируса, который разогнал всех по домам, взрослые и дети оказались в непростой ситуации, передает "Крымская газета".

Так, в семье симферопольцев пятеро детей, которых перевели на дистанционное обучение. Всем им необходим компьютер для прослушивания онлайн-уроков. Также работать на компьютере нужно и отцу, который перешел на удаленку из-за режима самоизоляции.

Школьники попросту не успевают присутствовать на всех уроках и сделать их качественно, потому что компьютер на многодетную семью всего один. В похожей ситуации оказались многие семьи. Помочь им можно, пожертвовав ненужный, но в рабочем состоянии компьютер. Его можно передать в штаб волонтеров на улице Буденного, 24 или же напрямую в семью. Узнать о проекте можно по телефону +7 (978) 735-38-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU