Ввезенные в Крым питомцы подлежат самоизоляции вместе с хозяевами
Специальное уведомление о состоянии здоровья домашнего питомца нужно заполнять при въезде в Крым через автомобильные пункты пропуска на украинско-российской границе. Животные, как и их хозяева, подлежат карантину по коронавирусной инфекции.
Южное межрегиональное управление Россельхознадзора разъяснило правила пересечения границы с животными-компаньонами. Хозяева берут на себя обязательства поместить животное под карантин по месту жительства, обеспечить изолированное содержание животных на весь карантинный период до подтверждения или исключения заражения владельца. О месте изоляции необходимо сообщить в государственную ветеринарную службу.
- В случае проявления у животного клинических признаков острой респираторной или кишечной инфекции - незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу, - указали в управлении Россельхознадзора.
Бланк уведомления предоставляется гражданину при пересечении границы в пунктах пропуска, заполнение и личная подпись обязательны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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