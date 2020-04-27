Ввезенные в Крым питомцы подлежат самоизоляции вместе с хозяевами

27 Апр 2020 2020-04-27T15:14:06+03:00

Животные тоже подлежат карантину по приезде в Крым Фото: Анна КИРИЕНКО

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Специальное уведомление о состоянии здоровья домашнего питомца нужно заполнять при въезде в Крым через автомобильные пункты пропуска на украинско-российской границе. Животные, как и их хозяева, подлежат карантину по коронавирусной инфекции.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора разъяснило правила пересечения границы с животными-компаньонами. Хозяева берут на себя обязательства поместить животное под карантин по месту жительства, обеспечить изолированное содержание животных на весь карантинный период до подтверждения или исключения заражения владельца. О месте изоляции необходимо сообщить в государственную ветеринарную службу.

- В случае проявления у животного клинических признаков острой респираторной или кишечной инфекции - незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу, - указали в управлении Россельхознадзора.

Бланк уведомления предоставляется гражданину при пересечении границы в пунктах пропуска, заполнение и личная подпись обязательны.

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ИСТОЧНИК KP.RU