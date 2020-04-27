Работающим пенсионерам Крыма можно не рассчитывать на господдержку

27 Апр 2020 2020-04-27T16:46:36+03:00

Доплаты положены только не работающим пенсионерам. Фото: Архив КП

Две тысячи рублей положены как надбавка к пенсии, если она меньше прожиточного минимума

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Работающие пенсионеры не получат государственную поддержку в 2 тысячи рублей.

Такая единовременная денежная выплата положена пенсионерам, которые являются получателями федеральной социальной доплаты из-за низкого уровня своей пенсии.

- Дополнительные выплаты получат только не работающие пенсионеры, - пояснила первый заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Татьяна Гудилко.

Напомним, единовременную выплату в 2 тысячи рублей в Крыму получат граждане, у которых пенсия не дотягивает до 8912 рублей. Таких в Крыму 89300 человек. Первые доплаты пенсионерам начислят уже в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU