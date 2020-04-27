В Крыму на время карантина размер зарплаты измениться не может
В период вынужденной приостановки деятельности из-за коронавируса, заработная плата на предприятии или организации сохраняется в прежнем размере.
- Статьи трудового кодекса никто не отменял, - говорит заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский. - Заработная плата состоит из оклада или тарифной ставки и стимулирующих и других выплат. В указе президента зафиксировано: «объявить нерабочими днями с сохранением заработной платы». Отсюда и надо плясать от печки.
Раньше были замечания, что стимулирующие вообще не выплачиваются. Все организации имеют отраслевую систему оплаты, и в республике она попадает под региональный закон о ведомственном контроле. За внебюджетными организациями контроль ведет Инспекция по труду.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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