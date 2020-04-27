В Крыму на время карантина размер зарплаты измениться не может

27 Апр 2020 2020-04-27T16:51:08+03:00

На размер зарплаты простой по коронавирусу не влияет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сохраняются все стимулирующие и доплаты за стаж

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В период вынужденной приостановки деятельности из-за коронавируса, заработная плата на предприятии или организации сохраняется в прежнем размере.

- Статьи трудового кодекса никто не отменял, - говорит заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский. - Заработная плата состоит из оклада или тарифной ставки и стимулирующих и других выплат. В указе президента зафиксировано: «объявить нерабочими днями с сохранением заработной платы». Отсюда и надо плясать от печки.

Раньше были замечания, что стимулирующие вообще не выплачиваются. Все организации имеют отраслевую систему оплаты, и в республике она попадает под региональный закон о ведомственном контроле. За внебюджетными организациями контроль ведет Инспекция по труду.

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ИСТОЧНИК KP.RU