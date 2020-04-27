В Крыму семьи безработных получат по 6 тысяч рублей на каждого ребенка

27 Апр 2020 2020-04-27T17:19:09+03:00

В совокупности безработные семьи получат по 6 тысяч на каждого ребенка Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Крыму семьи безработных получат в совокупности по 6 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. К 3 тысячам федеральных рублей добавятся 3 тысячи региональных.

- Сегодня подписан порядок о выплатах на несовершеннолетних детей для тех граждан, которые получают пособие по безработице в минимальном размере 1,5 тысячи рублей, - сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский. - На одного ребенка выплата составит 3 тысячи рублей. При этом столько же они получат по федеральной доплате.

По словам замминистра, если раньше шла речь только о многодетных семьях, то сейчас это ограничение снято, и социальную поддержку получат все семьи с высоким критерием нуждаемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU