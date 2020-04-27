В Симферополе, Симферопольском районе и Севастополе 28 апреля частично отключат электричество
28 апреля в отдельных районах Севастополя, Симферополя и Симферопольского района на несколько часов отключат свет. Подача тока прекратиться, потому что энергетики Крымского полуострова ремонтируют трансформаторы и другое оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Вишневая 62-86 (чет), 63-89 (нечет)
ул. Куйбышева 142-164 (чет), 157
ул. Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет)
ул. Кечкеметская/пер. Дорожный
ул. Куйбышева/ул. Л. Чайкиной
ул. Л. Чайкиной 28-34 (чет)
ул. Шалфейная 58-78 (чет), 67-89 (нечет)
Каменский массив: садовые товарищества Пневматик, Пневматик 2, Нерудник, Коммунальник, Радуга, Автомобилист, Автомобилист 1, Автомобилист 2, Вишневый Сад, Полет, Пчелка, Скала, Энергия, Шинник, Домо-строитель, Ягодка-Крым, Бодрость, Водник, Садо-вод, Изыскатель, Веселая Долина, Надежда, Мон-тажник ПМК-220, Полиграфист, Электрификатор, Мебельщик, Луч, Энергетик, Элита, Электрома-шевец, Энергетик, Луч, Табачный комбинат, Салгирка, Нерудник, Водник, Крымхлеб.
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
с 8.00 до 17.00
с.Раздолье: ул.Дружбы, ул.Мира, дет.сад Теремок, ул.Новая, ООО"Альянс-Холдинг".
с.Краснолесье: ул.Заповедная, ул.Парковая, ул.Тенистая.
СЕВАСТОПОЛЬ 08.00 до 17.00
п. ГРЭС:
ул. Зеленогорская 2-26(чет),14-А,32,34,36, 1-59(нечет), 59-Б;
ул. Мысовая 2-14(чет), 1-9(нечет);
ул. Фарватерная 2-12(чет), 3-9(нечет).
с 9.00 до 13.00
ул. Раенко,2-20,1-11;
ул. Строителей,2-4;
ул. Толбухина,1-5,2-8,12,16,7;
ул. Умрихина,1-11;13-25,2,10-20;
ул. Четвертакова,2-6,1-19,23;
ул. Шубикова,12
с 10.00 до 16.00
ул. Громова 62,64;
ул. Михайловская 3;
ТСН СТ «Ритм-1», СНТ «Чайка», ТСН «Западный».
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ИСТОЧНИК KP.RU