Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 27 апреля 2020: На улицах много людей

27 Апр 2020 2020-04-27T18:26:50+03:00

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В Симферополе 27 апреля на улицах много людей. Жители крымской столицы плохо соблюдают домашний режим. Индекс самоизоляции от Яндекса показывает 2,9.

В Ялте ситуация чуть лучше - индекс составляет 3,3, феодосийцы соблюдают изоляцию с индексом 3,4. В Евпатории и Керчи люди еще сознательнее: индекс самоизоляции составил 3,5.

Индекс показывает карта самоизоляции по городам России. Этот показатель рассчитывается, исходя из приложений, которые использует человек, выходящий из дома. Самый высокий индекс - 4-5 баллов. Это значит, что на улицах практически нет людей. Чем ниже показатель, тем хуже.

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ИСТОЧНИК KP.RU